Włącz do codziennej diety. Kleszcze się do ciebie nie zbliżą

Sezon aktywności kleszczy rozpoczyna się w czerwcu, a kończy we wrześniu. W tym czasie jesteśmy szczególnie narażeni na ukąszenie przez pajęczaki, które roznoszą groźne choroby. Należy do nich borelioza, babeszjoza czy odkleszczowe zapalenie mózgu.

Jeszcze do niedawna żyły wyłącznie w lesie czy na terenach podmokłych. Obecnie można spotkać je nawet w mieście. Jak ochronić się przed kleszczami? Pomocna okazuje się odpowiednia dieta.

Kleszcze to niewielkie pajęczaki z gromady roztoczy. Mimo małych rozmiarów stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Roznoszą wiele chorób, takich jak borelioza, babeszjoza, erlichioza, bartoneloza czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Nic więc dziwnego, że wiele osób boi się bliskiego spotkania z pajęczakiem.

Nie musisz rezygnować ze spacerów po lesie czy aktywności na świeżym powietrzu. Wystarczy nieco zmienić swoją dietę. W okresie najwyższej aktywności kleszczy postaraj się jeść produkty o wysokiej zawartości witaminy B. To jedna z witamin zmieniająca zapach potu na taki, który odstrasza pajęczaki.

Jakie produkty będą najlepsze? Szpinak, orzechy, kasza, fasola oraz wątróbka. Interesującym faktem jest, że piwo, które także zawiera witaminy z grupy B, może być dodane do naszej listy produktów odstraszających, podobnie jak czosnek , który również zmienia zapach potu.

Kleszcze nie tolerują także aromatów takich jak mięta pieprzowa, trawa cytrynowa, drzewo herbaciane, szałwia, goździki oraz tymianek. Warto zaopatrzyć się w olejki eteryczne z tych roślin. Należy zmieszać je z odrobiną olejku bądź oliwki, a następnie wsmarować je w strategiczne miejsca , takie jak kostki, kolana czy skóra za uchem na chwilę przed wyjściem do lasu, czy na łąkę.

Oprócz diety i olejków eterycznych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach ochrony. Przy planowaniu wyprawy do miejsc, gdzie występuje wysokie ryzyko kontaktu z kleszczami, warto założyć długie spodnie oraz nakrycie głowy. Ubrania w jasnych kolorach ułatwiają zauważenie kleszczy. Po powrocie z takich miejsc konieczne jest dokładne sprawdzenie całego ciała.

