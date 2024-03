Wyróżniała się w tłumie. Koronkowa bluzka była "wisienką na torcie"

Efektowny top uzupełniła o jeansy, sneakersy i wełniany kapelusz z okrągłym rondem. Mimo elementów utrzymanych w różnych stylach, całość prezentowała się spójnie i harmonijne dzięki kolorystycznej konsekwencji . Jasny total look był strzałem w dziesiątkę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!