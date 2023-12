Wyrwał telefon Nowackiej. Co wydarzyło się w Sejmie?

Polityk prawdopodobnie wyrwał z rąk posłanki swój telefon, a następnie szybko schował go do kieszeni marynarki. Choć zupełnie nie znamy kontekstu tej sytuacji ani nie wiemy, do jakiej wymiany zdań doszło pomiędzy Tuskiem a Nowacką, w sieci nie brakuje już różnych spostrzeżeń.