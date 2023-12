Skomentowała słowa Morawieckiego o kobietach. "Liczyłam na odrobinę ludzkiej przyzwoitości"

- Oczywiście, wszystko można ubrać w piękne słowa i wiele działań prospołecznych tego rządu w jakimś sensie uznać za skierowane do kobiet, choć w rzeczywistości są skierowane ogólnie do społeczeństwa. Przecież 500 czy 800 plus czy wyprawka to programy prorodzinne. Jeżeli pan premier skusił się na podsumowanie rządów PiS pod względem dobrostanu fizycznego i psychicznego kobiet, to ja śmiem powiedzieć, że ostatnie osiem lat to najtrudniejszy okres w życiu polskich kobiet. Nigdy wcześniej tak bardzo ich życie i zdrowie nie było zagrożone - mówi Wirtualnej Polsce.