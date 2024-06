Wyrzucili go z restauracji. Wszystko przez brak tolerancji

Andrzej Piaseczny rzadko wypowiada się w mediach na temat swojego życia prywatnego. Przy okazji premiery swojego albumu "50/50" postanowił jednak zrobić wyjątek. To właśnie wtedy przyznał, że jest w związku z innym mężczyzną. W rozmowie z "Co za tydzień" zdradził, czy spotkały go z tego powodu jakieś nieprzyjemności. Jego wyznanie może zaskakiwać.