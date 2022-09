Wystarczy zmiąć folię w kulkę. Rozwiąże częsty problem ze zmywarką

Smugi po myciu w zmywarce. Skąd się biorą?

Smugi po myciu w zmywarce mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest zaniedbanie regularnego czyszczenia urządzenia. Warto to zrobić przynajmniej raz w miesiącu albo korzystając z chemicznego, sklepowego środka, albo wlewając do środka szklankę octu i uruchamiając puste urządzenie. Dobrze też co jakiś czas czyścić filtry, uszczelki i odpływ.