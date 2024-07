Wysyp na włosy. Natychmiast będą świeże i uniesione

Mąka ziemniaczana od lat wykorzystywana jest do przyrządzania różnych potraw, w tym także pysznych sosów, a nawet zup. Niewiele osób wie jednak, że z powodzeniem sprawdzi się również w przypadku... włosów.

Po chwili za pomocą szczotki należy usunąć nadmiar produktu ze skóry, rozprowadzając go po całej długości pozostałych kosmyków. Zdarza się, że u osób z ciemnymi włosami pozostaje delikatny, jasny osad po mące. Można się go jednak pozbyć, obsypując je delikatnie np. cynamonem, który dodatkowo je odżywi i pobudzi do wzrostu.