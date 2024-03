"Modowy koszmarek" powraca? Tylko patrzcie na nogi Cichopek

"Fajna stylizacja" - komentowała Anna Popek. My również podpisujemy się pod słowami dziennikarki. Katarzyna Cichopek coraz odważniej eksperymentuje z modą, zaliczając przy tym wzloty i upadki. Ale tym razem trafiła w dziesiątkę zarówno z kolorami, jak i krojem ubrania. Co więcej, przemyciła do stylizacji buty, które latami uchodziły za szczyt obciachu.