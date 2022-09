Wyszła z salonu z zielonymi włosami. Fryzjerki do samego końca przekonywały ją, że wygląda świetnie

Internauci współczuli tiktokerce

W setkach komentarzy zamieszczonych pod postem obserwatorzy wyrażali swoją troskę. "Bardzo mi przykro. Miałaś takie piękne włosy. Smutno mi, że cię to spotkało" - napisała jedna z osób. Proponowali także, by domagała się sprawiedliwego potraktowania ze strony salonu fryzjerskiego. "Dziewczyno, proszę, nie pozwól, by uszło im to na sucho. Powinni oddać Ci pieniądze albo musisz ujawnić dane tej firmy!" - napisał jeden z internautów.