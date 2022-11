Wzorzysta Sarah Jessica Parker. Ta stylizacja to mistrzostwo

Sarah Jessica Parker w genialnej stylizacji łączącej dwa wzory

Sarah Jessica Parker występowała w sukience maxi w wielokolorowe pasy, którą zestawiła z nieco krótszym płaszczem w kratę. To doskonały przykład na to, jak powinniśmy łączyć wzory, tj. graficzne z graficznymi, zatem pasy i krata mogą bez wątpienia stworzyć ze sobą zgrany duet. Ważne jednak, by kolory dobrze się ze sobą komponowały. Serialowa Carrie Bradshaw miała na sobie także kapelusz w kolorze kawy, niewielką torebkę Pierre Cardin oraz turkusowe botki z zamszu z ciekawymi wycięciami. Pozostaje tylko naśladować.