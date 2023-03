Z pracy na porodówkę. "W ten dzień miałam umówione jeszcze spotkanie biznesowe"

Są kobiety, które nie lubią, kiedy z powodu ciąży traktuje się je "specjalnie". Takie są m.in. Francuzki, które nie mają zbyt wielu przywilejów z tego względu i pracują tak długo, jak tylko mogą. Podobnie jest z Australijkami, które - o ile zdrowie im na to pozwala, pracują nawet do momentu porodu i po kilku tygodniach wracają do biura. Ich sytuacje życiowe wyglądają jednak zupełnie inaczej, ponieważ w Australii nawet trzymiesięczne dziecko kwalifikuje się do przyjęcia do żłobka. Jako mamy mogą ze spokojem wracać do pracy.