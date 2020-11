Kobiety w ciąży: zwolnienie? Nie, dziękuję!

Iwona Kobza przyznaje, że u niej w firmie nigdy nie można było zabierać pracy do domu. - Miało to swoje wady i zalety: praca to była praca, a w domu mieliśmy odpoczywać i zajmować się swoimi sprawami - opowiada. - Chodziło o work-life balance. - Ale pandemia i przymusowa kwarantanna dla wszystkich sprawiła, że każdy musiał nauczyć się pracować w domu. Dzięki temu mimo ciąży ani jednego dnia nie spędziłam na zwolnieniu, nauczyłam się pracować znacznie efektywniej, zaczęłam brać większą odpowiedzialność za to, co robię.