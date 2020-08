WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 wakacje z pupilemwakacje 2020wakacje nad bałtykiem Xymena Borowiecka 41 min. temu Z psem na plaży trzeba uważać. Jeśli nie przestrzegasz przepisów, możesz słono zapłacić Psy na plażę wprowadzać wolno. Nie jest to tak proste i oczywiste, jak wydaje. "Za przyjście w niedozwolonych godzinach grozi wysoki mandat, ale wiele osób albo o tym nie wie, albo zwyczajnie to ignoruje" – mówi Weronika. Ile można zapłacić i co na towarzystwo psa mówią współplażowicze? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Plażowanie z psem nad polskim morzem, Ustka 2020 (Archiwum prywatne) Według polskiego prawa i orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego całoroczny zakaz wprowadzania psów na plażę obowiązuje jedynie na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Poszczególne samorządy terytorialne wprowadzają dodatkowo swoje przepisy. Zwykle mówią one o zakazie wprowadzania psów na plaże od maja do września w ciągu dnia (tj. np. 10:00-18:00), za wyjątkiem wyznaczonych miejsc. Przed wyjazdem nad morze z psem warto więc sprawdzić, jak stanowi lokalne prawo. Czy za przyjście z psem na plażę można dostać mandat? I tak, i nie. Weronika wraz z mężem i psami wybrała się na urlop do Ustki. – Już kilkukrotnie zabieraliśmy z mężem nasze dwa pieski na różnego rodzaju wyjazdy. W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy pojechać z nimi nad polskie morze. Nie ukrywam, że miałam trochę obaw przed wyjazdem, licząc się z tym, że możemy trafić na tłumy ludzi, a do tego niekoniecznie zadowolonych z towarzystwa psów na plaży – mówi Weronika, właścicielka dwóch rasowych psów. Para zdecydowała się na wybór miejsca, gdzie przepisy sprzyjają właścicielom czworonogów. – Wybraliśmy Ustkę ze względu na sprzyjające przepisy prawa i fajny ośrodek przyjazny zwierzakom. W Ustce można wejść z psami na plażę do 10 rano, czyli w naszym przypadku na poranne bieganie i po 18, idealne na zachód słońca. Za przyprowadzanie psa na plażę w niedozwolonych godzinach, grozi wysoki mandat, ale wiele osób albo o tym nie wie, albo zwyczajnie to ignoruje. Do tego, nie uważam za odpowiedzialne przyprowadzanie zwierzaka na plażę w upał, bo skoro człowiekowi jest gorąco, to pies z długą sierścią męczy się znacznie bardziej – zauważa Weronika. Za złamanie zakazu wprowadzania psów na plażę, który obowiązuje w wielu nadmorskich miejscowościach, faktycznie grozi mandat karny. Jeśli ktoś zgłosi na policję lub straż miejską, że nasz pies biega po plaży i kąpie się w morzu mimo zakazu, może zapłacić karę nawet do 500 zł. Podstawą prawną są uchwały rady miast, które określają zasady, na jakich można wchodzić na plażę z psem. Od mandatu można odwołać się do sądu administracyjnego. Plażowiczka o psie nad morzem: "ochota na kąpiel minęła" Niestety, są i tacy, którzy przyprowadzają psy na plażę w środku dnia, pomimo zakazu. Przykra sytuacja spotkała Angelikę z Warszawy, która wraz z chłopakiem wybrała się pod koniec lipca do Trójmiasta. – Kocham psy, ale przyznam szczerze, że nie rozumiem ludzi, którzy puszczają je samopas – mówi warszawianka, Angelika. – W Sopocie mieliśmy sytuację, że rozbiła się obok nad rodzina z dzieckiem i dużym psem. Na początku miał smycz, ale niespecjalnie chciał na niej być. W końcu go puścili i pobiegł do morza, a mnie ochota na kąpiel minęła – przyznaje urlopowiczka ze stolicy. Ewa, która wybrała się z rodziną do Dębek, również zwróciła uwagę na to, że na plaży głównej, gdzie teoretycznie jest zakaz, w ciągu dnia pojawiają się psy i to wtedy, kiedy jest największy tłok. Ani ona, ani jej dzieci nie widziały w tym nic złego, ale nie można było nie zauważyć, że biegający między parawanami pies wzbudzał lekką konsternację. – To był mały ratlerek, który nie mógł co prawda wzbudzić strachu z uwagi na brak kagańca czy smyczy, a jednak stał się obiektem coraz głośniejszych dyskusji – relacjonuje Ewa. Kobieta wspomina, że szczególną uwagę na psa zwróciła młoda, ok. 30-letnia matka, która na plaży była z małym dzieckiem. Wzburzona najpierw dyskutowała z mężem, a potem coraz wymowniej patrzyła na właścicielkę psa, która siedziała na kocu i obserwowała go z bliskiej odległości. – Pies kręcił się pomiędzy kocami i nie reagował, gdy jego pani zaczęła gwizdać i go przywoływać. Gdy w pewnym momencie stanął i zaczął obwąchiwać jakieś miejsce, matka podniosła krzyk. Od razu zapewniła męża, że pies na pewno zaraz się wysika i piach będzie skażony. "Jak nasz Julek wczoraj chodził bez pieluchy, to nam ludzie zwracali uwagę, że to obrzydliwe, a jak pies sika i sra na plaży, to kochany piesek" – opisuje niecodzienne wydarzenie Ewa. – Przejęta właścicielka psa podbiegła i wzięła go na ręce. Za chwilę zwinęła koc i zniknęła – relacjonuje Ewa i dodaje, że emocje towarzyszyły młodej matce jeszcze przez dłuższą chwilę. – Nie wiem, może miała poczucie spełnionej misji i uratowania ludzkości przed skażeniem środowiska. Szkoda tylko, że dwie godziny później, gdy jej syn po raz trzeci upadł drepcząc przy brzegu i przemoczył pieluchomajtki, matka zdecydowała się puścić go bez niczego, bo jak powiedziała mężowi: "nie nadążę go przebierać i pieluchy się kończą" - wspomina lekko skonsternowana Ewa. Archiwum prywatne Pies na plaży - jak z nim postępować? Z nieco innym podejściem do turystów z psem spotkała się Weronika, która postanowiła nie narażać się na łamanie przepisów. – Reakcje ludzi były bardzo pozytywne. Nie usłyszeliśmy ani jednego negatywnego komentarza, przynajmniej nic takiego nie dotarło do naszych uszu. Już idąc w kierunku plaży, ludzie zaczepiali nas i mówili ze nasze pieski są piękne, pytali, czy mogą je pogłaskać, zrobić sobie z nimi zdjęcie. To było naprawdę miłe – relacjonuje Weronika i opisuje, jak wyglądały jej wizyty na plaży w towarzystwie psów. – Oczywiście, będąc na plaży, nasze pieski były cały czas na smyczy, a właściwie to na szelkach, bo są o wiele wygodniejsze niż zwykła obroża. Były bardzo spokojne, od razu kładły się obok nas na kocu, czy piasku i obserwowały wszystko, co się wokół nich działo. Miały miski z wodą, swoje ulubione zabawki. Czuliśmy, że są szczęśliwe, co z resztą widać na zdjęciach – mówi właścicielka dwóch psów. Na pytanie, czy wyjazd z psami wymagał od nich wysiłku, odpowiada bez zastanowienia. – Nie, bo Yoshi i Kenzo (imiona psów – przyp. red.) są z nami od wielu lat. Wiemy, że do takiego wyjazdu trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba zrobić research. I fakt – nie wszędzie możemy z nimi pojechać, ale szczerze mówiąc, nawet nie mamy ochoty jeździć do miejsc, gdzie nasze psy nie są mile widziane – deklaruje Weronika. Na pomoc właścicielom psów przychodzą portale, które regularnie aktualizują listę miejsc, do których można pojechać w towarzystwie czworonoga. Co więcej, tworzone są specjalne mapy, na których zaznaczono i opisano, gdzie i w jakich godzinach można plażować z pupilami. Czy te informacje są zamieszczane przy wejściach na plażę? Angelika, urlopowiczka z Warszawy twierdzi, że nie. – Tak szczerze, to nie zauważyłam zakazu przy wejściu na plażę. Informacji, jak ma wyglądać wizyta na niej z psem też nie – przyznaje Angelika. – Mimo to uważam, że właściciele powinni sami sprawdzać, gdzie i kiedy mogą pójść z psem. Ja nie mam z tym problemu, że ktoś przyjdzie sobie ze zwierzakiem, ale kąpiel z psem po prostu trochę mnie brzydzi. Plus – nie wiadomo, czy ten pies załatwił się przed wejściem na plażę, czy mogę wdepnąć w "niespodziankę" – dodaje. Jak powinna wyglądać wizyta na plaży z psem? Jeśli chodzi o sprzątanie po psie i wytyczne, jak powinna wyglądać plażowanie z czworonogiem, to nie ma określonego, usankcjonowanego wzorca. Odpowiedzialny właściciel psa powinien sam zadbać o bezpieczny pobyt na plaży - bezpieczny dla niego, współplażowiczów oraz samego pupila. Priorytetem jest zachowanie ostrożności. Pies musi mieć smycz, uprząż lub szelki. Dla dobra zwierzęcia należy również pilnować, aby nie pił słonej wody, bo grozi to wystąpieniem biegunki. Do tego, należy mieć ze sobą słodką wodę, której w każdej chwili może napić się pies i woreczki na odchody, chociaż lepszym rozwiązaniem jest klasyczny spacer przed plażowaniem, który umożliwi psu załatwienie potrzeb. Archiwum prywatne Wizyta na plaży z psem, Ustka 2020 Czy według właścicieli psów warto zatem wybrać się z nimi nad morze, skoro w gruncie rzeczy wyjazd z pupilem nie jest tak prosty, jak się wydaje? Według Weroniki, która właśnie wróciła z takiego urlopu, zdecydowanie tak. – Wakacje z pieskami nad morzem bardzo miło nas zaskoczyły. Spodziewaliśmy się większych utrudnień, ale było super i chętnie powtórzymy to w przyszłości. Z mojej perspektywy wystarczy trochę poczytać o miejscu, do którego się jedzie, zadbać o to, żeby inni nie czuli przez nas niekomfortowo i mieć na uwadze bezpieczeństwo i komfort pieska – podsumowuje właścicielka dwóch czworonogów. Smacznego na dzień dobry Odc. 5: Owsianka w słoiku Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze