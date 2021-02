Z tymi gwarancjami twoje oszczędności są bezpieczne. Sprawdź, czy je masz

Gwarantowaną kwotą są środki do równowartości 100 tys. euro w złotych zgodnie z kursem NBP z dnia zawieszenia działalności banku lub kasy. W związku z tym zgromadzone przez nas w bankach lub SKOK-ach środki, jeśli są mniejsze niż ok. 440 tys. zł, będą w 100 proc. wypłacone przez BFG w razie upadłości danej instytucji. W niektórych przypadkach, takich jak sprzedaż domu albo mieszkania, poziom gwarancji jest wyższy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto upewnić się, czy nasze środki w bankach i SKOK-ach podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić bezpośrednio w banku lub SKOK-u, na stronie internetowej ( www.gwarancjebfg.pl ) albo pod bezpłatnym numerem telefonu BFG (0 800 569 341).

Oczywiście, nie tylko osoby prywatne obawiają się o swoje oszczędności. Nie tylko one mogą też cieszyć się z pomocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oszczędzanie jest bardzo ważne dla każdego z nas. Jedni pracują zawodowo i zbierają fundusze na to, by w czasie urlopu wyruszyć w kolejną wymarzoną podróż. Inni przez wiele lat odkładają pieniądze na własny dom, mieszkanie, upragniony samochód. Jeszcze inni oszczędzają, by w czasie kryzysu finansowego mniej odczuwać, np. utratę pracy. Każdy powód jest dobry. Decydując się na systematyczne odkładnie, warto sprawdzić, czy w danej instytucji nasze pieniądze będą objęte gwarancjami BFG. Dzięki nim nie stracimy depozytów, nawet jeśli bank lub SKOK upadnie.