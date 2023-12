Zabawa światłem, cieniem i kolorem… na twarzy

Konturowanie na sucho jest o wiele łatwiejsze i szybsze w wykonaniu. W tym przypadku po starannym nałożeniu podkładu cieniujemy twarz bronzerem w kamieniu. Ważne jest to, aby nie zrobić smug – granica powinna być niezauważalna, aby efekt wyglądał lekko i naturalnie. Najważniejszymi produktami do konturowania na sucho, w jakie trzeba się zaopatrzyć, są bronzer, róż oraz rozświetlacz. Przy twarzy okrągłej warto podkreślić kości policzkowe. W przypadku kwadratowej twarzy warto złagodzić żuchwę, a przy twarzy trójkątnej – nałożyć bronzer na czoło. Rozświetlacz z reguły nakładamy na łuki brwiowe i kości policzkowe, co nadaje skórze promienności. A róż? To kwestia indywidualna, ale najczęściej trafia on na policzki i nos.