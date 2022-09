Zabieg, który przywraca skórze młodość (i daje efekt glam!)

Geneo – łączy technologię z naturą

Wiele kobiet ma sceptyczne podejście do medycyny estetycznej. Obawiają się, że tego typu zabiegi dadzą jedynie chwilowy rezultat, za to trwale zmienią rysy twarzy. Kosmetolodzy od dawna więc szukają metod, które mogłyby angażować nasze naturalne procesy naprawcze. Ważne jest to, aby wyglądać młodo i świeżo bez poczucia, że coś zostało zrobione. Hitem w pielęgnacji jest platforma Geneo, która łącząc w sobie klinicznie sprawdzone technologie, daje natychmiastowy efekt odmłodzenia. Można to porównać do terapii tlenowej połączonej ze złuszczaniem i masażem twarzy.