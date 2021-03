Zachwyciła wiele pokoleń głosem w "Pszczółce Mai". Jak się miewa Ewa Złotowska?

" Choruję na drżenie samoistne postresowe. Ta nazwa chyba wszystko tłumaczy. Złożyło się na to wszystko: mój wypadek, śmierć męża, same katastrofy. Związek dał mi w kość, już wtedy zaczęły się objawy. Dziś raz jest lepiej, raz gorzej. Za parę dni jadę zrobić na sobie eksperyment, który powstrzyma mi niepokoje w organizmie. Choroba mnie wyłącza, tylko do pewnego stopnia, jeśli chodzi o pracę, krępuje mnie, ale na scenie tego nie widać. Staram się z chorobą walczyć" - dodała w dalszej rozmowie.