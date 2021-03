Radfordowie są "największą rodziną Wielkiej Brytanii". Powiedzieli, ile wydają na zakupy

"Ciąża to magiczny czas"

Najmłodsze dziecko pary – córka Heidie Rose – urodziła się w kwietniu 2020 roku. Sue wyliczyła, że łącznie była w ciąży przez ponad 16 lat!. – Ten czas jest magiczny, niezależnie, czy to twoje pierwsze czy dwudzieste drugie dziecko – mówiła w programie.

W 2014 roku na świat przyszedł Alfie. Niestety, chłopiec w chwili porodu był martwy, ale rodzice wliczają go w poczet swoich potomków. Co ciekawe, Radfortowie doczekali się już kilkorga wnucząt. Najstarsze z nich – Daisy – ma już dziewięć lat.

Na zakupy wydają sporo

Teraz Radfortowie zdradzili, ile dokładnie wydają na zakupy spożywcze. Okazuje się, że jedzenie kosztuje ich mniej więcej 400 funtów, czyli ok. 2 tys. złotych tygodniowo. Rodzina wypija dziennie 16 litrów mleka i zjada 3-4 bochenki chleba. Na tydzień wystarcza im ok. 80 jogurtów i 24 rolki papieru toaletowego. Razem zużywają w ciągu kilku dni trzy tubki pasty do zębów.