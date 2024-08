Zacytował Igę Świątek. Jej mina mówi wszystko

Kiedy przegrała mecz z Quinwen Zheng, trudno jej było powstrzymać emocje. Na szczęście tenisistka zdaje się już w pełni cieszyć z tego, co udało jej się osiągnąć. Po odebraniu medalu na oficjalnej ceremonii w wiosce olimpijskiej miała okazję porozmawiać na temat igrzysk z Przemysławem Iwańczykiem.

- Powinnam to wiedzieć? - zastanawiała się Iga Świątek. Dziennikarz szybko wyjaśnił, że to jej własne słowa, które wypowiedziała w 2016 r. Tenisistka wydawała się być pozytywnie zaskoczona tym, że już dekadę temu tak dojrzale podchodziła do tematu igrzysk olimpijskich.