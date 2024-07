"Wpadałam w rozpacz". Wyznała prawdę w wywiadzie po medalu

Klaudia Zwolińska w rozmowie z Eurosportem przyznała, co najbardziej zapamiętała ze startu oraz jakie to uczucie być drugą najlepszą kobietą w swojej dyscyplinie sportu.

25-letnia kajakarka górska przyznała, że moment oczekiwania na starcie był dla niej wyjątkowy. Chociaż czuła stres oraz zastrzyk adrenaliny, obecny był również spokój, ponieważ Zwolińska wiedziała, że zrobiła wszystko, co mogła najlepiej, aby wziąć udział w igrzyskach. Drugim ważnym momentem było spłynięcie na metę oraz ujrzenie wyniku na tablicy.

W Paryżu Zwolińską czekają jeszcze dwa występy: w kanadyjce, w której jak sama przyznała, nie czuje się tak pewnie, oraz w debiutującej na igrzyskach konkurencji kayak cross. Ta druga dyscyplina przyniosła Zwolińskiej medal na mistrzostwach Europy w Tacenie. Mimo sukcesu kajakarka zapewnia, że podchodzi do kolejnych startów z pokorą i determinacją, nie spoczywając na laurach.

Włączyła Tindera w wiosce olimpijskiej. Mówi, co znalazła

Włączyła Tindera w wiosce olimpijskiej. Mówi, co znalazła

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!