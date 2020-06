Zaginięcie Madeleine McCann. Głos zabrał Jasnowidz Jackowski

Głos w sprawie zaginięcia dziewczynki zabrał też Jasnowidz Jackowski. Jak powiedział w rozmowie z se.pl, miał wizję w związku z Madeleine McCann. - Kilka lat temu zwróciła się do mnie jedna z polskich europosłanek, która wysłała mi rzeczy osobiste zaginionej 4-latki: zabawki i jedno z ubrań. Ja wykonywałem wizję w tej sprawie i skojarzyło mi się, że ta dziewczynka nie żyje. Skojarzyło mi się, że jej ciało leży w bardzo dziwnym miejscu: pomost, to było jakby nad oceanem, obok leżały kamienie. Kojarzyło mi się, że ona jest zakopana w piasku, pod tymi kamieniami - powiedział Krzysztof Jackowski.

Zaginięcie Madeleine McCann. Co się stało w Portugalii?

Do zaginięcia Madeleine McCann doszło 13 lat temu. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z dziewczynką. Zaginęła 3 maja 2007 roku. Była na wakacjach z rodziną w kurorcie Praia da Luz w Algrave. Rodzice zostawili ją śpiącą w pokoju hotelowym, sami wybrali się na kolację ze znajomymi. Matka co jakiś czas zaglądała do śpiącej dziewczynki, jednak po pewnym czasie okazało się, że nie ma jej w łóżeczku, a w pokoju otwarte jest okno.