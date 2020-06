Zaginięcie Madeleine McCann. W sprawie pojawił się nowy wątek, rodzice wydali oświadczenie

Do zaginięcia Madeleine McCann doszło 13 lat temu. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z dziewczynką. Jednak wygląda na to, że w śledztwie pojawił się przełom. Policja wytypowała 43-letniego obywatela Niemiec jako podejrzanego o jej uprowadzenie. W związku z tymi informacjami rodzice Madeleine wydali oświadczenie.

Zaginięcie Madeleine McCann. Rodzice wydali oświadczenie (Getty Images)