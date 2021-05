Zainspirowały ją białe spodnie. Teraz jest miliarderką

Sara marzyła, by jej historia inspirowała innych. Dlatego w 2006 r. założyła fundację "Sara Blakely Foundation", która pomaga kobietom, finansując stypendia naukowe i szkolenia z przedsiębiorczości. W 2013 roku jako pierwsza kobieta dołączyła do "Giving Pledge", inicjatywy największych amerykańskich filantropów, Billa Gatesa i Warrena Buffetta, którzy zachęcają miliarderów, by przekazali co najmniej połowę swojego majątku na cele dobroczynne.