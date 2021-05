Dorota Szelągowska zmieniła kolor włosów. "Ale teraz podobna do mamy"

Choć gwiazdy lubią eksperymentować z wyglądem, często drastycznie ścinają włosy lub farbują się na nieoczekiwany kolor, to jednak Dorota Szelągowska do tej pory pozostawała wierna swojemu stylowi i od lat nosiła właściwie tę samą fryzurę. Krótkie do ramion blond pasma były jej charakterystycznym znakiem. Jednak wreszcie i dla niej naszedł czas na metamorfozę. Gwiazda programów o tematyce wnętrzarskiej zaszalała i nie dość, że na jej głowie pojawił się nowy odcień, to jeszcze zmieniła długość włosów.