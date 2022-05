Zainspiruj się i spraw jej radość. Pomysły na wyjątkowy prezent z okazji Dnia Matki

Pozłacany naszyjnik, Apart

Biżuterię uwielbia dostawać raczej większość z nas, kobiet. To uniwersalny prezent, który może być zarazem bardzo personalny. Z okazji Dnia Matki mamy do wyboru wiele wzorów np. naszyjników, będących symbolem wyjątkowej więzi. Całe mnóstwo produktów ma w swojej ofercie marka Apart. Ja zwróciłam uwagę na pozłacany łańcuszek z symbolem nieskończoności oraz wplecionym w niego napisem "mama". Przypadnie do gustu fankom delikatnej biżuterii w minimalistycznym stylu.