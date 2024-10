Zajmują się sprzątaniem grobów. Ile klienci płacą im za taką usługę?

Maciej wyznał, że do podjęcia tego typu pracy zainspirowała go mama. Kobieta poprosiła go bowiem o znalezienie osoby, która mogłaby posprzątać jeden z rodzinnych grobów. Mężczyzna szybko przekonał się, że doskonały sposób, by nieco sobie dorobić. Postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce.