Nie wyrzucaj chryzantem w doniczkach. Tak dasz im drugie życie

Chryzantemy to niezwykle popularne kwiaty, którymi na przełomie października i listopada często zdobimy groby zmarłych. Są nie tylko wytrzymałe, ale również pięknie się prezentują. Nie każdy wie, że gdy przekwitną, nie trzeba wyrzucać ich do kosza.

Chryzantemy bez wątpienia kojarzą się z 1 listopada. Wielu z nas właśnie nimi przyozdabia groby zmarłych we Wszystkich Świętych. W dodatku kwiaty te są także symbolem pamięci i zadumy. Co jednak zrobić, by cieszyć się ich pięknym wyglądem jeszcze dłużej? To bardzo proste.

Pielęgnacja chryzantemy

Zależy nam na tym, aby we Wszystkich Świętych groby były przyozdobione pięknymi kwiatami. Niestety o tej porze roku pogoda nas nie rozpieszcza, dlatego w przypadku roślin w doniczkach nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Nic dziwnego, że największym uznaniem cieszą się chryzantemy.

Rośliny te nie lubią wysokich temperatur, dlatego jesienią doskonale czują się ustawione na świeżym powietrzu. Nie trzeba ich także zbyt często podlewać. Przelanie chryzantemy może doprowadzić nawet do gnicia jej korzeni.

Nie wyrzucaj chryzantemy po przekwitnięciu

Nie każdy wie, że chryzantema to roślina wieloletnia. Właśnie dlatego nie należy wyrzucać jej po przekwitnięciu. Kasia, która na Instagramie znana jest pod nazwą @zielona_sroka, zdradziła, co zrobić, by w kolejnych sezonach móc znowu cieszyć się jej pięknymi kwiatami.

Zdaniem influencerki wystarczy, że obetniemy gałęzie rośliny na wysokość ok. 20 cm, a następnie przechowamy sadzonkę w doniczce w chłodnym, wilgotnym pomieszczeniu, takim jak garaż lub piwnica. Warto również od czasu do czasu ją podlać.

W ten sposób nie tylko damy chryzantemie drugie życie, ale również zaoszczędzimy pieniądze na zakupie nowych kwiatów.

