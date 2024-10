Weź z kuchni i użyj na cmentarzu. Prosty trik na trwałość zniczy

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki są wyjątkowymi momentami, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Dekorujemy nagrobki urokliwymi wiązankami i zapalamy symboliczne światełka. Kiedyś były to świece, a teraz najczęściej sięgamy po gotowe znicze. Wzorów i kolorów jest pod dostatkiem. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak sprawić, by wkład znicza palił się dłużej niż zapewnia producent?

Choć wkłady parafinowe i olejowe w teorii powinny palić się przez wskazany na opakowaniu czas, w mroźne dni wypalają się dużo szybciej . Jesienią i zimą ich trwałość nie jest na tyle zadowalająca, co np. wiosną. Na rynku znajdują się droższe, nowoczesne odpowiedniki dla zniczy, ale nie zawsze cena idzie w parze z jakością. Elektryczne lampiony odbiegają też od tradycji i symbolu prawdziwego ognia.

Co zatem zrobić, żeby wkład klasycznego znicza palił się jak najdłużej? Z pomocą przychodzi sól kuchenna . Okazuje się, że ta niepozorna przyprawa może przynieść nam wiele korzyści, nawet w tak nieoczywistym miejscu, jakim jest cmentarz.

Przed zapaleniem znicza wsyp sól do jego wnętrza . Najlepiej w taki sposób, aby przyprawa znalazła się na jego dnie, wchodząc delikatnie na ścianki. Sypnij też odrobinę soli wokół samego knota. Przyprawa stworzy warstwę ochronną przed chłodem i pomoże w absorpcji nadmiaru wilgoci z otoczenia. Dzięki temu wkład nie będzie narażony na zbyt szybkie wypalenie.

Odwiedzając cmentarze na grobach stawiamy nie tylko znicze, ale także kwiaty. Wiele osób decyduje się na sztuczne kwiaty - wtedy mają pewność, że nie zwiędną. Nie trzeba jednak rezygnować z żywych roślin . Istnieje świetny sposób, który pozwala na zachowanie ich świeżości na dłużej. Będziesz potrzebować zapałki . Wbij ją w podłoże. Znajdująca się w knocie siarka zadziała antybakteryjnie i opóźni gnicie. Jeśli decydujesz się na kwiaty w wazonie, wrzuć do środka miedzianą monetę np. 5-cio groszówkę. Zmienisz tym samym pH wody i spowolnisz rozwijanie się bakterii.

