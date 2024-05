Zakaz palenia w samolocie. Dlaczego są w nim popielniczki?

Każda osoba, która choć raz leciała samolotem wie, że obowiązuje w nim zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Mimo to, w samolotach, a konkretnie w toaletach, które się w nich znajdują, znajdziemy popielniczki. Dlaczego są tam pomimo zakazu?

"Ten samolot jest po prostu stary" - napisała jedna z internautek, która odniosła się do braku zakazu palenia w samolotach do 1997 roku, kiedy taki został wprowadzony w Unii Europejskiej.

Kwestię popielniczek w samolotach wytłumaczył w podręczniku dla personelu pokładowego "A Flight Attendant's Guide" Colin C. Law.

Jak dodał, są one traktowane jako niezbędne wyposażenie samolotu. "Samolot nie może wystartować, jeśli na pokładzie zostanie stwierdzony brak popielniczek" - zaznaczył.

