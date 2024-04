Zakazana herbata wciąż dostępna w Polsce. Lepiej jej unikaj

Do rodziny żywokostów zalicza się blisko 27-36 gatunków roślin. Rosną one w całej Europie, zwłaszcza nad basenem Morza Śródziemnego, ale również w okolicy Kaukazu i Azji Zachodniej. W naszym kraju można spotkać jedynie cztery dzikorosnące gatunki.

Żywokost preferuje wilgotne środowiska, takie jak brzegi jezior i rzek, bagna, wilgotne łąki czy rowy. Ta roślina, dorastająca do około 1 m wysokości, wyróżnia się długimi liśćmi i niepowtarzalnymi kwiatami. Jej liście osiągają do 50 cm długości, są owłosione i mają szorstką powierzchnię. Z kolei kwiaty żywokost, przybierają formę zwisających dzwonków i są w kolorze purpurowo-fioletowym.

Zastosowanie zewnętrzne żywokostu przynosi ulgę w gojeniu ran, egzem, oparzeniach, żylakach oraz odleżynach. Należy jednak pamiętać, że preparaty na bazie żywokostu są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego, a ze względu na obecność alkaloidów, ich spożycie nie jest zalecane, szczególnie bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

To nie jest zwykły "chwast". Pozwól mu rosnąć na działce

To nie jest zwykły "chwast". Pozwól mu rosnąć na działce

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!