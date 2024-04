Najtańszy sposób na usunięcie kamienia z czajnika. Lepszy niż ocet

Usuń kamień w czajniku tanim patentem

Najczęściej, chcąc usunąć kamień z czajnika, sięgamy po ocet. Jednak można go zastąpić innym tanim i skutecznym produktem. W przypadku octu może on zalegać we wnętrzu naczynia, przez co musimy go wielokrotnie przepłukać. Szybszym i równie tanim sposobem na usunięcie kamienia jest użycie kwasku cytrynowego.