Zostawiasz na klatce schodowej? Mandat sięga 5 tys. zł

Klatka schodowa znajduje się w każdym bloku i należy do części wspólnej. Oznacza to, że każdy mieszkaniec budynku jest zobligowany do dbania o porządek na niej i bezpieczeństwo.

Mimo to, wiele osób traktuje ją jako przedłużenie swojego mieszkania. Zostawiają na niej wózki, rowery, hulajnogi, a nawet śmieci. Przepisy mówią jasno — zastawianie klatki schodowej wiąże się z wysoką karą, w skrajnych przypadkach nawet ograniczenia wolności.

Nie zostawiaj tego na klatce. Grozi ci wysoka kara

Klatka schodowa nie jest schowkiem, a drogą ewakuacyjną dla mieszkańców budynku. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jasno wskazuje, że na klatce nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które mogłoby uniemożliwić bądź spowolnić ewakuację.

Dotyczy to zarówno dużych rzeczy, takich jak rowery, hulajnogi czy wózki, jak i małych (np. buty czy worki na śmieci). W przypadku zagrożenia życia te przedmioty mogłoby utrudnić ucieczkę z budynku. W takiej sytuacji liczy się bowiem każda sekunda.

W statucie każdej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej znajduje się zapis dotyczący przechowywania przedmiotów o dużych gabarytach. Warto się do nich stosować, bowiem uporczywe ignorowanie obowiązujących przepisów może skłonić zarządcę do wezwania straży miejskiej, policji, a nawet straży pożarnej. Służby porządkowe są upoważnione do wystawienia mandatu w wysokości 100 do nawet 500 zł.

Co grozi za składowanie rzeczy na klatce?

Wiele osób nie dostosowuje się do obowiązujących przepisów. Jeśli doszłoby do interwencji straży pożarnej, właściciele pozostawionych rzeczy muszą liczyć się z wysokim mandatem. Zgodnie z 82 §1 Kodeksu Wykroczeń "składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości" jest karalne. Wiąże się z mandatem od 20 zł do nawet 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach karą ograniczenia bądź pozbawienia wolności.

