Założyła czerwony stanik. Efekt jest natychmiastowy

To nie jest jedyny sposób. Wypróbuj patent z Instagrama, który w ostatnim czasie cieszy się dużą popularnością. Zamiast klasycznego biustonosza, włóż czerwony stanik sportowy. Być może brzmi to nieco niepoważnie, ale to naprawdę działa. Jego fason sprawia, że nic się nie odznacza, a czerwony kolor pod białym materiałem zlewa się z kolorem skóry, przez co stanik jest niemalże niewidoczny.