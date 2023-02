"Ubrania są dla ludzi, a nie dla płci". O modzie w 2023 roku z Karoliną Domaradzką

Uważam, że tak i całą nadzieję pokładam w generacji Z (pokolenie ludzi urodzonych od roku 1995 do roku 2012 - przyp. red.). To generacja, która ma zupełnie inne podejście do mody. Są otwarci na zmiany i niczym się nie przejmują. Wyglądają, jak chcą i ubierają, co chcą. Ale nie ukrywajmy, to też kwestia wychowania. Pokolenie starsze od "Z" wychowywali ludzie, którzy przekazali pewne przekonania. Generację Z wychował natomiast internet. Miała dostęp do większej ilości informacji.