Zamieszkała w pałacu. W kieszeniach starych ubrań znajduje skarby

To prawda. Sklepy z używaną odzieżą to tak naprawdę zbiór wszystkiego, co jest rzucone na wagę. A sklepy z rzeczami vintage posiadają ubrania i akcesoria, które powstały co najmniej 20 lat temu. Poza tym są to zawsze rzeczy wyszukane i wyselekcjonowane. Cenna też jest wyższa. Prawdziwe "perełki" potrafią kosztować krocie. Co ciekawe, im starsza jest torebka luksusowej marki, tym droższa. Na aukcjach widać, jak z roku na rok ceny "starych rzeczy" rosną.