Mówi o życiu w Japonii. "Kobiety depilują wszystko"

Z kolei do "szewskiej pasji" doprowadza mnie to, kiedy proszę Japończyka o szczerą opinię, a on nie powie ani tak, ani nie. W Japonii panuje powściągliwość i poprawność polityczna, aby tylko nikogo nie urazić. Czasem mówię do moich japońskich znajomych: - Chcę wiedzieć, co cię denerwuje albo co kochasz. Sam dźwięk "kocham" budzi pewnego rodzaju zawstydzenie, dlatego zastępują je słowem "lubię". My, Polacy, potrafimy przytulić się, pocałować, wyznać "to jest mój najlepszy kumpel". A Japończycy tego nie zrobią, chyba że są pod wpływem alkoholu.