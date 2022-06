Zamieszkali ponownie z rodzicami. "Znowu zaczynamy się kłócić"

- Ludzie niechętnie biorą teraz pożyczki. Robią to, gdy mają na gardle przysłowiowy nóż. Coraz więcej osób płacze, bo nie ma za co spłacać rosnących rat. Zwiększa się ilość wniosków i pytań o wakacje kredytowe. Ja sama musiałam szukać dodatkowego zajęcia, żeby jakoś to wszystko się kręciło. Chociaż nie mam pożyczek i własnego mieszkania, to rosnące ceny wszystkiego dają się mocno we znaki. Przecież to jest koszmar - podsumowuje.