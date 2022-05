Polacy spędzą wakacje w domu? "Nie jedziemy, bo nas nie stać"

- W tym roku niestety muszę zrezygnować z wakacji. Złożyło się na to mnóstwo rzeczy. Pracuję na pełny etat, zarabiam do 3 tys. zł (jeśli są nadgodziny w pracy), do tego alimenty 800 zł na młodszą córkę i 500+. Niestety wszystko bardzo podrożało, więc nie mam możliwości, aby odłożyć. Kiedyś było mnie stać na odłożenie 500+, dziś nie jestem w stanie. Mam nadzieję, że będzie lepiej i będę powoli wychodzić na prostą. Jest mi cholernie przykro, bo uwielbiam morze, czas spędzony z dziećmi — przyznaje w rozmowie z WP Kobieta Anna z Mszczonowa w województwie mazowieckim.