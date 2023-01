Zapłaciła mu 50 złotych za zabicie szczeniaka. Szokujący wyrok sądu

Skandaliczny i szokujący. Trudno innymi słowy opisać wyrok, jaki wydał w sprawie potraktowanego ze szczególnym okrucieństwem bezbronnego szczeniaka. Sąd Rejonowy w Braniewie potraktował oskarżonych wyjątkowo łagodnie, co mocno zaskoczyło prokuraturę oraz internautów. To tragicznego wydarzenia doszło we wsi pod Braniewem w zeszłym roku.