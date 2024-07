Zapomnij o bułce tartej. Z tym dodatkiem fasolkę będziesz wcinać na okrągło

Sezon na fasolkę szparagową nie trwa zbyt długo, dlatego latem warto ją włączyć do swojego jadłospisu. W upalne dni chętniej sięgamy po lekkie i nieskomplikowane dania, nad którymi nie trzeba się głowić i spędzać długich godzin w kuchni. Fasolka rządzi na naszych stołach zazwyczaj w formie dodatku, np. do mięsa. Ale może też być daniem głównym. Zobaczcie, jak ją przygotować.

Nie da się ukryć, że fasolka szparagowa z bułką tartą i odrobiną masła to niemała bomba kaloryczna. Takie danie to smak dzieciństwa, który kojarzy się z latem i kuchnią babci.

Jeśli znudziła ci się tradycyjna zasmażka, spróbuj czegoś mniej oczywistego. Najpierw dokładnie umyj fasolkę i odetnij jej końcówki. Następnie wrzuć ją do garnka z gotującą się wodą z dodatkiem soli i gotuj kilkanaście minut. Po 8 minutach możesz spróbować, czy jest dobra. Rozgotowana niestety traci swój smak. Warto wspomnieć, że żółta fasolka szparagowa gotuje się nieco szybciej niż zielona.

Odcedź fasolkę i rozgrzej patelnię. Najlepiej na dobrej jakości oliwie. Później podsmaż czosnek i starty imbir. Możesz też wykorzystać ulubioną mieszankę przypraw. Dodaj ugotowaną fasolkę szparagową, a następnie wlej sos sojowy i kilka łyżek wody. Po kilku minutach zdejmij z palnika. Możesz ją podać z dodatkiem prażonego sezamu. Sprawdzi się zarówno jako danie główne, jak i dodatek do mięsa czy ryby.

