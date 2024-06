Dodaj łyżkę do wody. Fasolka jak u babci

Fasolka szparagowa to jedno z najpopularniejszych warzyw sezonowych. Można przygotować ją na dziesiątki różnych sposobów, jednak najczęściej serwujemy ją z dodatkiem masła i bułki tartej.

Fasolka szparagowa to jeden z najpopularniejszych letnich przysmaków. W Polsce występują dwa gatunki fasolki. Choć różnią się od siebie kolorem, smakują niemal identycznie. W fasolce skrywa się wiele cennych witamin, takich jak witamina A, C, E czy witaminy z grupy B, a także potas, wapń i magnez. Można jeść ją bez wyrzutów sumienia, bowiem w 100 g produktu znajduje się zaledwie 31 kcal.

Jak prawidłowo ugotować fasolkę szparagową? Zacznij od dokładnego opłukania warzywa w zimnej wodzie. Odetnij obie końcówki i pobądź się włókien. Tak przygotowaną fasolkę wrzuć do wrzącej, lekko osolonej wody . Jeśli chcesz, żeby była chrupka, gotuj ją nie dłużej niż 5-10 minut. To bardzo ważne, bowiem dłuższe gotowanie pozbawia ją większości wartości odżywczych i sprawia, że traci swoją jędrność. Po ugotowaniu zanurz ją w zimnej wodzie. Dzięki temu zachowa intensywny kolor.

Zielona fasolka gotuje się nieco dłużej. Jest jednak sposób, aby skrócić czas gotowania. Wystarczy, że dodasz do wrzątku łyżeczkę soli i łyżeczkę cukru, a następnie wrzucisz do niej fasolkę. Gotuj ją pod przykryciem przez 7-10 minut, a po tym czasie przełóż ją do durszlaka i opłucz pod zimną wodą. Ten patent sprawdzi się także przy starszych odmianach fasolki. Dodatek cukru sprawia, że warzywo szybciej mięknie, a po ugotowaniu nie jest łykowate.