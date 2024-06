Strój kąpielowy Blanki to hit lata. Zapomnij o bikini

Jej styl doskonale wpisuje się w trendy wylansowane przez generację Z . Wszystko wskazuje na to, że Blanka chce zostać nową trendsetterką, bowiem zapozowała w odważnym stroju kąpielowym. To hit nadchodzącego lata.

W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl opowiedziała o swoim podejściu do mody.

Jednoczęściowy strój z wycięciami to must have nadchodzącego lata. Ten model pojawił się w tegorocznej kolekcji Valentino czy Victorii Beckham. Autorka hitu "Solo" wybrała prosty strój na jedno ramię, który podkreśla jej zgrabną figurę.