Zapytał, ile bierze za godzinę. "Czułam się brudna i winna"

Patrycja Skrzyniarz po raz pierwszy miała do czynienia z komentarzami o seksualnym charakterze, gdy była jeszcze nastolatką. W wieku 16 lat szła z ojcem przez miasto. Była ubrana w szorty, bluzkę z dłuższym rękawem i z zamkiem na dekolcie.

Patrycja nie jest jedyną kobietą, która spotkała się z takim zachowaniem. Badania przeprowadzone przez Gretę Gober i Joannę Roszak ujawniają, że molestowanie werbalne jest powszechnym problemem w Polsce, którego doświadcza aż 85 proc. kobiet. Co niepokojące, autorki raportu wskazują na społeczne przyzwolenie na tego typu zachowania, co może utrudniać walkę z tym zjawiskiem.

Kobieta zdradziła, że od wielu lat ma wrażenie, że przyciąga do siebie podobne sytuacje. Jako nastolatka nieraz usłyszała od dorosłych mężczyzn przemoc werbalną.

- Nie mówię tu tylko o przemocy werbalnej, ale też znacznie trudniejszych przypadkach. W Polsce wciąż przyzwalamy społecznie na tego typu zachowania, a przecież tzw. catcalling, czyli napastliwe słowa o erotycznym charakterze, mogą prowadzić do stalkingu. Nawet wtedy niełatwo o wszczęcie postępowania wobec sprawcy, nie mówiąc o doprowadzeniu sprawy do końca - podsumowała.

