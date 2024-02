Molestował ją w autobusie. Opisała, co zrobił jej przy innych

Kamila, jedna z wielu Polek, które padły ofiarą napaści na tle seksualnym w miejscu publicznym, dzieli się swoją historią. – Poczułam, jak ktoś się o mnie ociera. To było dla mnie bardzo niekomfortowe. Początkowo to zignorowałam. Chyba dlatego, że nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji i nie wiedziałam, co robić. Po chwili on dotknął moich pośladków – wspomina kobieta.