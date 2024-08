Zapytali go o byłą partnerkę. Nie wytrzymał

Dziennikarka Plejady spotkała się z Rubensem, którego zapytała... czy nie denerwują go pytania o byłą dziewczynę. Reakcja piosenkarza nie pozostawia złudzeń.

Oboje niezwykle chronią swoją prywatność. W 2022 r. Daria Zawiałow i Rubens potwierdzili jednak swój związek. Co jakiś czas pokazywali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Pod koniec 2023 r. zaczęły krążyć plotki o problemach w ich związku. W lutym artysta potwierdził, że znów jest singlem.

Artyści do tej pory nie zdradzili powodu swojego rozstania. Wielu dziennikarzy liczy jednak, że podczas rozmowy uda im się coś "wyciągnąć" na ten temat. Jak na takie pytania reaguje Rubens? Gwiazdor nie ukrywał, że nie zamierza rozmawiać z mediami na tematy prywatne.

Artyści pracowali razem od 2014 r. Rubens pomagał przy tworzeniu debiutanckiego albumu Darii Zawiałow "A kysz", a później dołączył do jej zespołu. Para potwierdziła plotki na temat swojego związku. Niestety nie przetrwał on próby czasu.

