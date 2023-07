Zarabia krocie jako influencerka. Zaczynała "na kasie" w sklepie

Nie liczę świąt, nie liczę dni wolnych, nie liczę weekendów. W mojej pracy, a raczej życiu, te dni nie mają znaczenia. To inny tryb pracy – nie idziesz do biura i nikt nie mówi ci, co masz robić. Ale za to możesz pracować cały czas. Wtedy ważne jest, żeby próbować wyznaczać sobie czas wolny "sztucznie". Nie zmienia to faktu, że kiedy sama go sobie organizuję, to inaczej też odczuwam "ciężar" pracy i potrzebę wypoczynku.