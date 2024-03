Zasadź w ogródku. Skutecznie odstraszą kleszcze

Które rośliny odstraszą kleszcze?

Jeśli chcesz spokojnie cieszyć się wypoczynkiem w swoim ogródku, warto zasadzić m.in. lawendę. Jej fioletowe kwiaty pięknie wyglądają, a dodatkowo niezwykle pachną. To, co jednak jest dla nas atrakcyjne, działa odstraszająco na kleszcze. Mocny zapach oraz wysokie stężenie linalolu, nielubianego przez te insekty, sprawi, że będą one unikać danego obszaru.