Są równie groźne, co kleszcze. Zaczęły atakować

Kiedy pogoda robi się wiosenna, do życia budzi się wiele gatunków zwierząt, w tym kleszczy. Jak wiadomo, nie są one przez nas specjalnie lubiane. Dodatkowo, mogą zagrażać zdrowiu i życiu - zarówno naszemu, jak i naszych pupili, w szczególności psów i kotów. Wyjątkową czujnością musimy się wykazać w przypadku nimf kleszczy. Choć są one znacznie mniejsze niż dorosłe osobniki, ich ukąszenie jest równie niebezpieczne.