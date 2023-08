Zastąpi ramoneskę? Wierzbicka pokazała płaszcz na jesień

Marta Wierzbicka wystylizowała trencz w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to miejski look, do którego aktorka dobrała szare spodnie, czarne botki oraz bluzę z kapturem. Outfit uzupełniła czapką z daszkiem w odcieniu kawy z mlekiem oraz torebką w podobnej kolorystyce. Ta wersja z pewnością dobrze sprawdziła się w deszczowej i wietrznej Kopenhadze.