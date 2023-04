Jak nosić beżowy trencz? Propozycje, które nigdy nie wychodzą z mody

Beżowy trencz to klasyczny element, który powinien znaleźć się w garderobie każdej kobiety. Jest idealną bazą do wielu stylizacji, a także sprawdzi się w sezonie wiosennym i jesiennym. Trencz w beżowym kolorze, obok skórzanej ramoneski, nigdy nie wychodzi z mody.

Beżowy trencz to ponadczasowe okrycie, które możesz skomponować zarówno w codziennych, luźnych stylizacjach, jak i tych bardziej eleganckich. Płaszcz możesz łączyć z monochromatycznymi kolorami, ale też ze wzorzystymi częściami garderoby. Tak naprawdę jest on niezwykle uniwersalny i dzięki temu da się go wystylizować na setki sposobów. Ale zanim przejdziemy do obecnych trendów dotyczących noszenia trenczy, warto wiedzieć, skąd w ogóle wziął się kultowy płaszcz.

Historia kultowego płaszcza. Skąd wziął się trencz?

W XIX wieku ten charakterystyczny płaszcz był noszony przez żołnierzy Brytyjskich Sił Zbrojnych. Wzór praktycznego okrycia z dwoma rzędami guzików i podwójnymi klapami kołnierza — do dziś jest uważany za jeden z największych fenomenów w świecie mody. Zaprojektował go brytyjski dom mody Burberry, który skupił się na stworzeniu wodoodpornego i innowacyjnego płaszcza. Eleganckiego, a zarazem takiego, który sprawdziłby się w deszczowej Anglii.

Płaszcz z szerokimi pagonami na ramionach i charakterystycznym paskiem w talii początkowo nie przekonywał entuzjastów mody. Aby wylansować trencz wśród wymagających klientów, marka Burberry zaprezentowała więc swoje logo, podkreślające wartość brandu. Rycerz na koniu trzymający tarczę z literą "B", oraz włócznię z proporcem i łacińskim napisem "Prorsum" ("naprzód"), wkrótce stał się symbolem wysokiej jakości i prestiżu. Beżowy płaszcz nareszcie otrzymał miano kultowego i bardzo pożądanego.

Jak płaszcze będą najmodniejsze w tym sezonie?

Beżowy trencz w świecie filmu

Beżowy płaszcz pojawił się także w Hollywood. Można zobaczyć go w "Casablance", gdzie nosił go Humprey Bogart. Jego damski odpowiednik miała na sobie Holly Bogart w "Śniadaniu u Tiffany’ego". Zaś Marlena Dietrich w 1941 roku wystąpiła w nim w "Wysokim napięciu". Świat filmu niewątpliwie dołożył swoją cegiełkę, która sprawiła, że każdy do tej pory pragnie mieć beżowy długi płaszcz.

Mimo tego, że każdego sezonu pojawiają się nowe modele okryć wierzchnich, to ten klasyk, nigdy nie wychodzi z mody. Obecnie beżowy trencz jest jednym z must-have w szafie kapsułowej każdej kobiety, a stylizacjami Audrey Hepbrun w "Śniadaniu u Tiffany’ego" inspirują się influencerki z całego świata.

Kultowy płaszcz - jak nosić beżowy trencz?

Beżowy trencz nieodłącznie kojarzy nie z francuskim stylem i elegancją. Sprawdzi się zarówno w stylizacjach do biura, jak i na wyjątkowe okazje. Można go łączyć z wieloma elementami garderoby i zawsze będzie pasował. Płaszcz możesz nosić do bluzek w granatowo-białe paski oraz do dopasowanych jeansów.

Źródło zdjęć: © Pexels Beżowy trencz świetnie pasuje do koszul w paski i czatnych cygaretek

Świetnym elementem uzupełniającym taką stylizację będzie torebka typu shopper, delikatny makijaż i czerwona szminka. Innym klasycznym połączeniem jest biały T-shirt, jeansy i balerinki — idealna opcja na wiosenne dni.

Kolejny paryski look to beżowy trencz w połączeniu z czarnymi cygaretkami i czarnym topem. Całą stylizację uzupełnij czarnymi szpilkami i małą torebką na łańcuszku lub do ręki. Nawet nie mając dużo czasu, dzięki trenczowi dodasz sobie szyku i w kilka minut osiągniesz stylowy wygląd.

Beżowy płaszcz jest uniwersalny i można go łączyć na wiele sposobów. Innym klasycznym połączeniem jest noszenie długiego trencza z granatową sukienką do kolan lub beżowym swetrem.

W deszczowe dni beżowy trencz możesz nosić do krótkiej sukienki z grubego splotu i długich kaloszy lub kozaków do kolan.

Jak nosić długi trencz, a jak krótki?

W sklepach możemy znaleźć mnóstwo klasycznych trenczy o różnej długości. Płaszcz ten ma w sobie sporo nonszalancji i tak naprawdę będzie pasował do każdego rodzaju sylwetki. Warto jednak wiedzieć, że wariant z długim trenczem będzie lepiej komponował się z sukienkami czy sportowymi lookami. Jeśli do tej pory nosiłaś krótkie kurtki i zamierzasz kupić swój pierwszy trencz, warto zdecydować się na praktyczny i krótki model płaszcza.

Beżowy trencz w sportowej odsłonie

Tajemnicą dobrego wyglądu jest umiejętność łączenia poszczególnych części garderoby na zasadzie delikatnych kontrastów. Przez swój militarny krój trencz idealnie pasuje do sukienek i ołówkowych spódnic, ale również do casualowego looku. Długi płaszcz możesz nosić z jeansami z podwiniętą nogawką, czarnymi trampkami i szarą koszulką z dekoltem w serek. Trencz i adidasy to częsty wybór influencerek, które swoimi stylizacjami biją rekordy polubień na Instagramie.

Długi płaszcz możesz narzucić na wygodną bluzę z kapturem. Do tego wybierz legginsy i sneakersy lub trampki — sportowa elegancja na wiosenny spacer lub popołudniowe zakupy gotowa.

Jakie buty do beżowego trencza?

Oprócz sportowego obuwia warto postawić na botki lub kowbojki. Jesienną porą dobierz do trencza sztyblety na płaskiej podeszwie, muszkieterki lub skórzane oficerki. W letnie dni wybierz mokasyny w męskim stylu, eleganckie balerinki lub czółenka.

Na ważne okazje i wielkie wyjścia polecamy sandałki na słupku lub eleganckie szpilki. Lekkie trencze w letnie dni sprawdzą się także do klapek — nie ma butów, które nie będą pasować do tego modelu płaszcza.

Trencz z kapturem

Trencz z kapturem jest świetnym rozwiązaniem, gdy chcesz postawić na casualowy i wygodny look. Taki płaszcz to idealna propozycja dla osób, które nie przepadają za noszeniem czapki.

Ten model spisze się podczas weekendowych wyjazdów — zwiedzanie miasta, spacer po parku czy wyjście do kawiarni w deszczowy dzień nie będą ci straszne. Warto zdecydować się na płaszcz z odpinanym kapturem, dzięki czemu zyskasz model 2w1.